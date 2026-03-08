Rusya: Ukrayna\'ya ait 322 İHA\'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 322 insansız hava aracını (İHA), Moskova dahil çeşitli Rus bölgeleri üzerinde vurulduğunu bildirdi.

UKRAYNA'DA İHA SALDIRILARI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

"322 İHA YOK EDİLDİ"

Bugün yerel saatle 08.00'den 18.00'e kadar 322 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği aktarılan açıklamada, bunların 3'ünün Moskova bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını aktardı.