Rusya: Ukrayna'ya ait 322 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk

08.03.2026 21:15
Orta Doğu'daki savaş devam ederken; Rusya-Ukrayna hattında da sıcak günler yaşanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusuna ait 322 insansız hava aracının Rus topraklarında vurulduğunu duyurdu. Bakanlığın açıklamasında göre İHA'ların 3'ü Moskova bölgesinde düşürüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 322 insansız hava aracını (İHA), Moskova dahil çeşitli Rus bölgeleri üzerinde vurulduğunu bildirdi.

UKRAYNA'DA İHA SALDIRILARI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

"322 İHA YOK EDİLDİ"

Bugün yerel saatle 08.00'den 18.00'e kadar 322 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği aktarılan açıklamada, bunların 3'ünün Moskova bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını aktardı.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Rusya: Ukrayna'ya ait 322 İHA'yı Moskova dahil çeşitli bölgelerde vurduk
