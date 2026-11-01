Rusya 4 bölgede enerji altyapısını vurdu, yüz binlerce aile elektriksiz kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rusya 4 bölgede enerji altyapısını vurdu, yüz binlerce aile elektriksiz kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Rus ordusunun 4 bölgedeki enerji altyapısını vurduğunu, yüz binlerce ailenin elektriksiz kaldığını açıkladı. Son haftada 1940 İHA, 1580'den fazla güdümlü bomba ve 44 füze kullanıldığını diyen Zelenskiy, müttefiklerden hava savunma füzelerini hızlandırmalarını istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkenin 4 bölgesindeki enerji altyapısını gece hedef aldığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesine yönelik gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarını değerlendirdi.

Rusya'nın, 4 bölgedeki enerji altyapısına saldırılar düzenlediğini belirten Zelenskiy, "Şu an itibarıyla yüz binlerce aile elektriksiz durumda." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun son bir haftada 1940 insansız hava aracı (İHA), 1580'den fazla güdümlü bomba ve 44 farklı tipte füze kullanarak saldırılar gerçekleştirdiğini kaydeden Zelenskiy, "Bunların 36'sı balistik füzeydi." bilgisini paylaştı.

Zelenskiy, ABD başta olmak üzere müttefik ülkelerinden Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu hava savunma füzelerinin tedarikini hızlandırmalarını beklediklerini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ordusunun ve güvenlik güçlerinin Rusya'daki hedeflere yönelik hava saldırılarına da değindi.

Rusya'nın Rostov bölgesinde roket ve füzeler için katı yakıt da üreten Kamenskiy Fabrikası'na dün saldırı düzenlendiğini kaydeden Zelenskiy, "Pantsir-S2 kompleksi ile S-400 'Triumf' sistemine ait komuta-kontrol aracı da vuruldu. Vurulan hava savunma nesnelerinin toplam değeri yaklaşık 70 milyon dolardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
PolitikaEnerjiGüncelRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
“Klima çarptı“ dedi, doktora gitmek istemedi Son anları olduğunu bilmiyordu "Klima çarptı" dedi, doktora gitmek istemedi! Son anları olduğunu bilmiyordu
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Yunanistan’da Selen Erdem fırtınası Ceketini fırlattı, maçtan atıldı Yunanistan'da Selen Erdem fırtınası! Ceketini fırlattı, maçtan atıldı
16:12
Ersun Yanal’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler
15:54
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
15:24
Amedspor’dan Eyüpspor’a dev fark Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
Amedspor'dan Eyüpspor'a dev fark! Hat-trick yapan yıldız isim, Galatasaray maçında cezalı
14:32
Görüntü Türkiye’den Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore’ye gidiyor Hedef 15 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar
13:28
Emir Sarıgül’den babası ve Özgür Özel hakkında “350 bin dolar“ iddiası: Aracına koydu
Emir Sarıgül'den babası ve Özgür Özel hakkında "350 bin dolar" iddiası: Aracına koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 16:30:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Rusya 4 bölgede enerji altyapısını vurdu, yüz binlerce aile elektriksiz kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android