Rusya-ABD Zirvesi: Lavrov'un Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rusya-ABD Zirvesi: Lavrov'un Açıklamaları

19.08.2025 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lavrov, Alaska'daki zirvenin olumlu geçtiğini ve Trump'ın krizi çözme niyetinin arttığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Alaska eyaletinde düzenlenen ABD-Rusya zirvesinin iyi bir atmosferde gerçekleştiğini belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, özellikle Alaska'daki toplantıdan sonra, bu krizi çözmek için çok daha derin bir yaklaşım benimsedi." dedi.

Lavrov, Rus devlet kanalı Rossiya-24'e, ABD ile Ukrayna konusunda yürüttükleri temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 15 Ağustos'ta Alaska'da yapılan zirveye ilişkin konuşan Lavrov, "İyi bir atmosfer vardı. Bu durum Putin ve Trump'ın görüşmelerden sonra yaptıkları açıklamalara da yansıdı. Açıkçası faydalı bir görüşme oldu." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Trump ve ekibinin Ukrayna konusunda uzun vadeli, sürdürülebilir ve güvenilir bir sonuca ulaşmayı samimi bir şekilde istediğini kaydederek, "ABD Başkanı Donald Trump ve ekibi, özellikle Alaska'daki toplantıdan sonra, bu krizi çözmek için çok daha derin bir yaklaşım benimsedi." dedi.

ABD'nin, Ukrayna krizinin ardındaki temel nedenlerin ortadan kaldırılmasına olan ihtiyacı daha fazla anladığını vurgulayan Lavrov, Putin'in söz konusu nedenler hakkında daha önce çok sayıda açıklama yaptığının altını çizdi.

Lavrov, Ukrayna konusunda üçlü veya ikili hiçbir müzakere formatını reddetmediklerini söyledi.

Zelenskiy'nin anayasa açıklamaları

Ukrayna'daki Kırım ve Donbas gibi bölgelere atıfta bulunarak bazı bölgeleri ele geçirmeyi hiçbir zaman hedeflemediklerini belirten Lavrov, "Amacımız, yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan, hem Kırım'da hem de Donbas'ta bu topraklar için kan döken, Odesa, Nikolayev ve diğerleri gibi şehirler, limanlar, fabrikalar, tesisler ve fabrikalar kuran insanları, Rus halkını korumaktı." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, anayasa elvermediği için toprak meselesini masaya getirmeyeceğine yönelik açıklamalar yaptığını anımsatan Lavrov, Rus diline yönelik yasakların ise yasalaştığını söyledi.

Lavrov, Ukrayna Anayasası'na göre Rusların ve diğer azınlıkların haklarının korunması gerektiğini belirterek, "Anayasasını gerçekten önemsiyorsa, o zaman bu yükümlülüğün yer aldığı ilk maddelerinden başlamalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sergey Lavrov, Dış Politika, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ukrayna, Güncel, Alaska, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya-ABD Zirvesi: Lavrov'un Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümünde korkunç iddia Düştüğü yer görüntülendi Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünde korkunç iddia! Düştüğü yer görüntülendi
Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı
Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü
Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor
Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti
Beşiktaş’ta ayrılık açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı
İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti
Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi’nin rekoruna dikti Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikti
Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici

13:18
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 13:38:36. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya-ABD Zirvesi: Lavrov'un Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.