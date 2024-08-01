Rusya, Ankara'daki mahkum değişiminin başarısını açıkladı - Son Dakika
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Rusya, Ankara'daki mahkum değişiminin başarısını açıkladı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ankara'da gerçekleşen mahkum takasının, Rus devlet kurumları ve yabancı ortakların sistematik çalışmaları sayesinde gerçekleştiğini duyurdu. Açıklamada, takas sonucunda 8 Rus vatandaşı ve reşit olmayan çocuklarının anavatanlarına geri döndüğü belirtildi. Rus vatandaşlarının, yabancı devletlerin çıkarları doğrultusunda hareket eden bir grup kişiyle takas edildiği ifade edildi.

01.08.2024 20:41
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ankara'da yapılan mahkum değişiminin, Rus devlet kurumları ve yabancı ortakların sistematik çalışmaları sayesinde olduğunu bildirdi.

Rus istihbaratı FSB'den, Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönetiminde gerçekleşen mahkum takasına ilişkin açıklama yapıldı.

Bugün Ankara'da havaalanında gerçekleştirilen takas sonucunda pek çok NATO ülkesinde tutuklu ve mahkum bulunan 8 Rus vatandaşının yanı sıra reşit olmayan çocuklarının anavatanlarına geri döndüğü belirtilen açıklamada, "Rus vatandaşlarının dönüşü, Rus yetkili kurumlarının ve yabancı ortakların sistematik çalışmaları sayesinde mümkün oldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rus vatandaşlarının, Rusya'nın güvenliğine zarar verecek şekilde yabancı devletlerin çıkarları doğrultusunda hareket eden bir grup kişiyle takas edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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