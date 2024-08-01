Rusya, Ankara'daki mahkum değişiminin başarısını açıkladı

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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ankara'da yapılan mahkum değişiminin, Rus devlet kurumları ve yabancı ortakların sistematik çalışmaları sayesinde olduğunu bildirdi.

Rus istihbaratı FSB'den, Ankara'da Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönetiminde gerçekleşen mahkum takasına ilişkin açıklama yapıldı.

Bugün Ankara'da havaalanında gerçekleştirilen takas sonucunda pek çok NATO ülkesinde tutuklu ve mahkum bulunan 8 Rus vatandaşının yanı sıra reşit olmayan çocuklarının anavatanlarına geri döndüğü belirtilen açıklamada, "Rus vatandaşlarının dönüşü, Rus yetkili kurumlarının ve yabancı ortakların sistematik çalışmaları sayesinde mümkün oldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rus vatandaşlarının, Rusya'nın güvenliğine zarar verecek şekilde yabancı devletlerin çıkarları doğrultusunda hareket eden bir grup kişiyle takas edildiği kaydedildi.