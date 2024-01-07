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Rusya, Bu Yıl İçinde 7 Kıtalararası Balistik Füze Fırlatmayı Planlıyor - Son Dakika
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Rusya, Bu Yıl İçinde 7 Kıtalararası Balistik Füze Fırlatmayı Planlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Stratejik Füze Kuvvetlerinin bu yıl içinde 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planladığını açıkladı. Son 5 yılda 20'den fazla füze fırlatılan kuvvetler, 2024 yılına kadar 7 füze daha fırlatmayı hedefliyor. Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, Rus ordusunun stratejik nükleer kuvvetlerinin ana bileşeni olarak görev yapıyor.

Rusya, Bu Yıl İçinde 7 Kıtalararası Balistik Füze Fırlatmayı Planlıyor
07.01.2024 - 21:37,
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Rusya Savunma Bakanlığı, Stratejik Füze Kuvvetlerinin bu yıl içinde 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planladığını bildirdi.

Bakanlıktan Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerinin faaliyetine ilişkin yapılan açıklamada, son 5 yılda füze sistemlerinin uçuş ve Rus ordusunun yönetimi tatbikatı çerçevesinde 20'den fazla kıtalararası balistik füze fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Stratejik Füze Kuvvetleri, 2024 yılında 7 kıtalararası balistik füze fırlatmayı planlıyor." ifadesine yer verildi.

Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri, sürekli savaşa hazır, Rus ordusunun stratejik nükleer kuvvetlerinin ana bileşeni olarak biliniyor.???????

Kaynak: AA
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