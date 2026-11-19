Rusya, Çin ve ABD nükleer savaşta kazanan olmayacağını teyit edip diyalog yürütecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya, Çin ve ABD nükleer savaşın kazananı olmayacağı ve böyle bir savaşın başlatılmaması gerektiği teyidinde bulundu. Üç ülke, nükleer silahların yayılmasını önlemek üzere diyalog yürütecek.
Rusya, Çin ve ABD, nükleer savaşın kazananı olmayacağını ve başlatılmaması gerektiğini teyit etti. Üç ülke, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi için diyalog yürütecek
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?