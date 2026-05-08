Rusya'da 13 Havalimanında Uçuş Kısıtlaması

Rusya'nın güneyindeki 13 havalimanında güvenlik gerekçesiyle uygulanan uçuş kısıtlamasının 12 Mayıs'a kadar sürebileceği bildirildi.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki havalimanlarına yönelik uçuşların 12 Mayıs'a kadar askıya alınmasına ilişkin Havacılara Bildiri (NOTAM) yayımlandığı belirtildi.
Söz konusu NOTAM'ın, sürenin kısaltılması yönünde yeniden değerlendirilebileceğine işaret edilen açıklamada, Rosaviatsiya uzmanlarının hava trafik yönetim altyapısındaki teknolojik kapasiteye ilişkin analizini yakın zamanda tamamlamasının beklendiği kaydedildi.
Rusya'nın güneyinde bulunan 13 havalimanındaki faaliyetler, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının Rostov bölgesindeki hava trafiği kontrol merkezine düşmesi nedeniyle geçici olarak askıya alınmıştı.
Kısıtlamalar Gelincik, Groznıy, Volgograd, Vladikavkaz, Mahaçkale, Mineralnıye Vodı, Nalçik, Soçi, Stavropol, Astrahan, Elista, Magas ve Krasnodar'daki havalimanlarını kapsıyor.
