Rusya'da bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

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MOSKOVA, 2 Ağustos (Xinhua) -- Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yayımlanan videodan alınan ekran görüntüsünde, Rusya'nın Sverdlovsk Oblastı'nda yer alan Nizhny Tagil kentindeki bir binanın çöktüğü yerde çalışan kurtarma ekipleri görülüyor, 2 Ağustos 2024.

Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Nizhny Tagil kentinde konutlardan oluşan beş katlı bir binanın kısmen çökmesi sonucu 4 kişinin öldüğünü bildirdi.

EMERCOM, Perşembe günü yaşanan çökmenin nedeninin binada iki girişin bulunması ve bu durumun gaz ile havanın karışması sonucu patlamaya sebebiyet verdiğini belirtti. (Fotoğraf: EMERCOM/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)