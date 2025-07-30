8.8\'lik depremin ardından Rusya\'daki yanardağ faaliyete geçti

Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası açıklarında yaşanan 8.8 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından bölgedeki bir yanardağ harekete geçti. Yer bilimcilere göre, sarsıntının etkisiyle volkanik sistem tetiklendi ve merkez üssüne yakın konumdaki yanardağ lav ve kül püskürtmeye başladı.

İKİ ÜLKEYİ TSUNAMİ DALGALARI VURDU

Depremin ardından Rusya kıyılarına 4 metreye, Japonya kıyılarına ise 1.3 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurdu. Sarsıntıdan hemen sonra bölge tahliye edilirken, yanardağ çevresinde risk seviyesi yükseltildi.

DÜNYANIN EN AKTİF VOLKANİK BÖLGELERİNDEN BİRİ

Kamçatka, dünyadaki en aktif volkanik bölgelerden biri olarak biliniyor. Uzmanlar, artçı sarsıntılar ve yeni volkanik aktivitelerin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bölgedeki gelişmeler Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından anlık olarak takip edilirken, yanardağın çevresindeki yerleşim birimleri için de önlem çağrısı yapıldı.

KLYUCHEVSKOY YANARDAĞI FAALİYETE GEÇTİ

Uyarıların ardından Kamçatka Yarımadasında bulunan Klyuchevskoy yanardağı faaliyete geçti. Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Şubesi Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'nden alınan haberlere göre, yanardağ deniz seviyesinden üç kilometre yüksekliğe ulaşan bir kül sütunu püskürttü. Haberlerde, "Şu anda Klyuchevskoy yanardağı patlıyor" denildi. Kül bulutları doğuya doğru genişleyerek 58 kilometreye kadar mesafe kat etti.

EN SON 2023'TE PATLADI

Klyuchevskoy yanardağı, Rusya'nın Kamçatka Yarımadasında yer alan ve en yüksek aktif stratovolkanı olarak bilinir. Yanardağ son patlamasını 2023 yılında gerçekleştirdi. Bu patlamada atmosfere yaklaşık 12?km yüksekliğinde bir kül bulutu yayılarak hava trafiğini etkiledi. Smithsonian Global Volcanism Program ve NASA uydu verileri bu patlamayı doğruladı.