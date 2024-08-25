Rusya\'da istinat duvarı park halindeki araçların üzerine yıkıldı

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- Aracını, yıkılan istinat duvarının altında kalmaktan son anda kurtardı

MOSKOVA - Rusya'da istinat duvarı park halindeki 7 aracın üzerine yıkıldı. Araç sahiplerinden biri aracını son anda duvarın altında kalmaktan kurtardı.

Rusya'nın Vladivostok şehrinde istinat duvarı park halindeki 7 aracın üzerine yıkıldı. Duvarın yıkılacağını anlayan araç sahiplerinden biri aracını son anda duvarın altında kalmaktan kurtardı. Olayda ölen ya da yaralana olmazken, 7 araç kullanılamaz hale geldi. Belediye Başkanı Konstantin Shestakov, olay yerine ziyaret etti.