Rusya'da istinat duvarı park halindeki araçların üzerine yıkıldı - Son Dakika
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Rusya'da istinat duvarı park halindeki araçların üzerine yıkıldı

Rusya\'da istinat duvarı park halindeki araçların üzerine yıkıldı

Rusya'nın Vladivostok şehrinde istinat duvarı park halindeki 7 aracın üzerine yıkıldı. Aracını son anda duvarın altında kalmaktan kurtaran bir kişi oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 7 araç kullanılamaz hale geldi.

25.08.2024 19:38
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- Aracını, yıkılan istinat duvarının altında kalmaktan son anda kurtardı

MOSKOVA - Rusya'da istinat duvarı park halindeki 7 aracın üzerine yıkıldı. Araç sahiplerinden biri aracını son anda duvarın altında kalmaktan kurtardı.

Rusya'nın Vladivostok şehrinde istinat duvarı park halindeki 7 aracın üzerine yıkıldı. Duvarın yıkılacağını anlayan araç sahiplerinden biri aracını son anda duvarın altında kalmaktan kurtardı. Olayda ölen ya da yaralana olmazken, 7 araç kullanılamaz hale geldi. Belediye Başkanı Konstantin Shestakov, olay yerine ziyaret etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Rusya'da istinat duvarı park halindeki araçların üzerine yıkıldı - Son Dakika

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