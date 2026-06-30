Rusya'da LGBT Faaliyetlerine Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'da LGBT Faaliyetlerine Hapis Cezası

30.06.2026 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, aşırılıkçı kabul edilen LGBT grubunun 3 üyesine 2 ila 7 yıl hapis cezası verdi.

Rusya'da ilk defa mahkeme ülkede aşırılıkçı kabul edilen LGBT hareketine mensup grubun faaliyetleriyle ilgili kararını açıklayarak sanıklara 2 yıl ila 7 yıl hapis cezaları verdi.

Orenburg Merkez Bölge Mahkemesi basın servisinin yaptığı açıklamaya göre, Rusya'da LGBT faaliyetlerinin organize edilmesi ve bunlara katılımla ilgili ilk ceza davasında karar verildi.

Açıklamada, "Bu ceza davası, bu aşırılıkçı örgütün faaliyetlerinin bastırılması için Rusya Federasyonu'nda açılan ilk davadır." ifadeleri kullanıldı.

İlgili Rus Ceza Kanunu uyarınca aşırılıkçı bir örgütün faaliyetlerine katılma ve bu örgütün faaliyetlerini organize etme suçlarından 3 kişi hakkında dava açıldığı hatırlatılan açıklamada, bir barın sahibi, yöneticisi ve sanat yönetmeninin ülkede aşırılıkçı örgüt olarak tanındığını ve faaliyetlerinin yasaklandığını bildikleri halde LGBT hareketinin faaliyetlerini devam ettirdiği belirtildi.

Açıklamada, bu amaçla, barın bazı müşterileri için, geleneksel olmayan cinsel yönelime sahip bireylerle bir araya getirme temasıyla gece kulübü kılıfı altında etkinlikler düzenlediğinin tespit edildiği aktarıldı.

Söz konusu şüpheliler hakkında mahkemenin karar verdiği kaydedilen açıklamada, "Mahkeme, onları 2 yıl 3 ay ile 7 yıl arasında değişen sürelerle hapis cezasına çarptırdı." ifadelerine yer verildi.

Sanıkların yiyecek içecek ve eğlence sektöründe yönetim ve idari görevlerde bulunmalarının yasaklandığı belirtilen açıklamada, ayrıca, işletme sahibinin, mahkemenin yasaklı faaliyetten elde edildiğini düşündüğü 1 milyon rubleden fazla gelire (yaklaşık 598 bin Türk lirası) el koyulduğu ifade edildi.

Rusya Adalet Bakanlığının talebi üzerine Rusya Yüksek Mahkemesi, 30 Kasım 2023'te "uluslararası LGBT kamu hareketi"ni aşırılıkçı ilan etmiş ve ülkedeki faaliyetlerini yasaklamıştı. Rusya Federal Finansal İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), LGBT'yi aşırılıkçı faaliyetlere veya terörizme karışma kanıtı bulunan örgütler listesine eklemişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, 3. Sayfa, Kültür, Güncel, Dünya, Rusya, LGBT, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da LGBT Faaliyetlerine Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda akılalmaz olay Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi
Turistlerin önünde tehditler savurdu 180 bin liralık cezayı yedi Turistlerin önünde tehditler savurdu! 180 bin liralık cezayı yedi
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Fenerbahçe’de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı Fenerbahçe'de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
İşte Beşiktaş’ın yeni sezon formaları İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

12:10
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
10:06
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 12:26:11. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya'da LGBT Faaliyetlerine Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.