Rusya'da Patlama: Acil Durum İlan Edildi

Rusya'nın Vladimir Bölgesi Valisi Aleksandr Avdeyev, Kirjaç bölgesine bağlı bir köyde patlama meydana geldiğini bildirdi.

Vali Avdeyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kirjaç bölgesinde bir patlama geldiğini belirterek, ilgili servislerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Avdeyev, daha sonra olayla ilgili detaylı açıklama yapılacağını kaydetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Vladimir'deki Kirjaç bölgesinde acil durum ilan edildiğini duyurdu.

Yerel medyadaki haberlerde, bölgede yaşayanların tahliye edilmeye başlandığı aktarıldı.

Öte yandan, bazı sosyal medya hesaplarında Vladimir bölgesinde Barsovo köyü yakınlarında meydana gelen patlamanın görüntüleri yer aldı. Meskun bir bölgede olduğu anlaşılan büyük patlamanın ardından havaya siyah yoğun bir dumanın yükseldiği görülüyor.