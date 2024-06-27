Rusya'da raydan çıkan tren kazasında 3 kişi öldü - Son Dakika
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Rusya'da raydan çıkan tren kazasında 3 kişi öldü

Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde Vorkuta-Novorossiysk seferini yapan bir yolcu treni raydan çıktı. Kazada şu ana kadar 3 kişi hayatını kaybetti. 232 yolcunun bulunduğu trende yapılan arama çalışmaları devam ediyor. Kazanın nedeni olarak şiddetli yağış nedeniyle rayların altındaki toprağın kayması ihtimali üzerinde duruluyor. Dün akşam meydana gelen kazada ise 50 kişi yaralanmıştı.

27.06.2024 16:50
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- Rusya'da raydan çıkan yolcu treninde 3 kişi öldü

MOSKOVA - Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde bir yolcu treninin raydan çıktığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde Vorkuta- Novorossiysk seferini yapan yolcu treninin raydan çıktığı kazada bilanço netleşiyor. Rusya Soruşturma Komitesi, 9 vagonu raydan çıkan ve 232 yolcunun bulunduğu trende şu ana kadar 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Şiddetli yağış nedeniyle rayların altındaki toprağın kaymasının kazaya yol açtığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan, dün akşam meydana gelen kazanın ardından yapılan ilk açıklamada, 50 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Rusya'da raydan çıkan tren kazasında 3 kişi öldü - Son Dakika

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