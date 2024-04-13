Rusya'nın Orenburg Bölgesinde Seller En Üst Seviyede - Son Dakika
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Rusya'nın Orenburg Bölgesinde Seller En Üst Seviyede

Rusya'nın Orenburg Bölge Valisi Denis Pasler, sellerin Orenburg'da en üst seviyede olduğunu belirtti. Orenburg ve diğer bölgelerdeki nehirler taşmaya başladı. Baraj patlaması sonucu Orsk kentinde 2 bin 400'den fazla ev sular altında kaldı. Tahliye çalışmaları devam ediyor.

13.04.2024 20:19
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Rusya'nın Orenburg Bölge Valisi Denis Pasler, sellerden etkilenen bölgedeki durumun çok kötü olduğunu belirterek, "Şu anda Orenburg'daki seller en üst seviyede." dedi.

Orenburg Bölge Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Pasler'in ???????bölgedeki Orsk kentinde acil durumlar komisyonu üyeleri ile toplantı düzenlediği belirtildi.

Pasler, toplantıda yaptığı konuşmada, "Bugün durum çok kötü. Şu anda Orenburg'daki seller en üst seviyede." ifadelerini kullandı.

Orsk kentindeki durumun düzelmeye başladığını söyleyen Pasler, şehirde sellerin ardından temizleme ve onarım çalışmalarını başlattıklarını aktardı.

Orenburg Belediyesinden yapılan açıklamada, Ural Nehri'ndeki su seviyesinin yaklaşık 11,85 metreye ulaştığı ve tehlikeli noktaya geldiği kaydedildi.

Rusya'nın Kurgan Bölge Valisi Vadim Şumkov da bölgede bulunan Tobol Nehri'ndeki suyun 15-20 kilometre hızla hareket ettiğini belirtti.

Buna karşı Kurgan'da gerekli önlemler alındığını dile getiren Şumkov, tehlikeli yerleşim birimlerinden vatandaşların tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ural Nehri üzerindeki bir baraj patlamıştı

Rusya'nın Orenburg bölgesindeki Orsk kentinde, Ural Nehri üzerindeki bir barajın 6 Nisan akşamı patlaması nedeniyle 2 bin 400'den fazla ev sular altında kalmıştı.

Sel nedeniyle mahsur kalan binlerce kişiyi kurtarmak için tahliye çalışmaları başlatılmıştı.

Ülkenin diğer bölgelerindeki nehirler de taşmaya başlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta başında hükümete seller nedeniyle özel komisyon kurma talimatı vermişti.

Sel tehlikesi nedeniyle Kurgan ve Tümen bölgelerinde 8 Nisan'da acil durum ilan edilerek, bazı yerlerde geçici konaklama merkezleri oluşturulmuş ve tahliyeler başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'nın Orenburg Bölgesinde Seller En Üst Seviyede - Son Dakika

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