Rusya'nın Moskova bölgesindeki "Sukhoi Superjet 100" model yolcu uçağının düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sukhoi Superjet 100" model yolcu uçağının, Moskova bölgesinde deneme uçuşu yaparken düştüğü belirtildi.
Kazada ilk belirlemelere göre mürettebatı oluşturan 3 kişinin öldüğünün kaydedildiği açıklamada, yolcu taşımayan uçağın ormanlık alana düştüğü bilgisi paylaşıldı.
Son Dakika › Güncel › Rusya'da Sukhoi Superjet 100 Model Yolcu Uçağı Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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