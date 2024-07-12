Rusya'da Sukhoi Superjet 100 Model Yolcu Uçağı Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Rusya'da Sukhoi Superjet 100 Model Yolcu Uçağı Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Moskova bölgesinde deneme uçuşu yapan Sukhoi Superjet 100 model yolcu uçağı, düşerek 3 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Kazada, uçağın ormanlık alana düştüğü belirtildi.

12.07.2024 16:25
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Rusya'nın Moskova bölgesindeki "Sukhoi Superjet 100" model yolcu uçağının düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sukhoi Superjet 100" model yolcu uçağının, Moskova bölgesinde deneme uçuşu yaparken düştüğü belirtildi.

Kazada ilk belirlemelere göre mürettebatı oluşturan 3 kişinin öldüğünün kaydedildiği açıklamada, yolcu taşımayan uçağın ormanlık alana düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'da Sukhoi Superjet 100 Model Yolcu Uçağı Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da Sukhoi Superjet 100 Model Yolcu Uçağı Düştü: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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