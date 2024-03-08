Rusya'da Türk Kadınları Organizasyonu etkinliği düzenlendi

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Rusya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Moskova Türk Kadınları Organizasyonu (MTKO) etkinlik düzenledi.

Başkent Moskova'daki bir otelde gerçekleşen etkinliğe, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile eşi Betül Aksoy Bilgiç, MTKO Başkanı Havva Orhan, moda tasarımcısı Arzu Kaprol ve davetliler katıldı.

Programda, Moskova Türk Kadınları Korosu, Türkçe, Azerbaycan Türkçesi ve Rusça şarkılar seslendirdi.

Büyükelçi Bilgiç, programa katılan kadınları kutlayarak onlara gül hediye etti.

Bilgiç konuşmasında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün siyasi haklar ve eşitlik çerçevesinde yapılan mücadelenin sonucunda doğduğunu, Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye'deki kadınlara, dünyanın pek çok ülkesinden önce, önemli haklar verdiğini anlattı.

Türk kadınının, seçme ve seçilme hakkını pek çok Avrupa ülkesindeki kadınlardan önce elde ettiğini belirten Bilgiç, kadınların haklarını tam olarak elde etmesinin devam eden bir süreç olduğunu, kadınların eşitlik mücadelesinin süreklilik arz ettiğini dile getirdi.

Bir toplumun gelişmesi için kadının topluma tamamen entegre olması ve her alanda temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Bilgiç, kadın mutlu olduğu zaman ailenin, aile mutlu olduğu zaman da toplumun mutlu olduğunu kaydetti.

Betül Aksoy Bilgiç de kadınların hikayelerinde her zaman fedakarlık olduğunu belirterek, "Nasıl bir ailenin değerleri, bireyleri birbirine bağlıyorsa, vatanseverlik de bir milleti oluşturan bireyleri birbirine bağlar. Bu nedenle vatanımızdan uzakta yaşayan biz Türk vatandaşlarının, Türk kadınlarının, Türk örf ve adetlerini, milli değerlerimizi yaşadığımız ülkede devam ettirebilmek adına kuracağı nitelikli birlikteliği, farklılıklarımızla zenginleşmeyi, birlik beraberlik içinde hareket edebilmeyi, bayrağımızın gölgesinin düştüğü her yerde aile olabilmeyi önemsiyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tasarımcı Arzu Kaprol, moda hakkında söyleşi gerçekleştirdi.