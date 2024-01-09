Rusya\'da yolcu uçağı pistten çıktı, kimsenin zararı yok

VLADİVOSTOK, 9 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın Nordstar Havayolları tarafından işletilen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Salı günü Sibirya'daki Norilsk Havalimanı'na iniş yaparken pistten çıktı. Yerel yetkililer olayda kimsenin zarar görmediğini açıkladı.

Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'na göre yerel saatle sabah 10.00'da iniş yapan uçakta 8'i mürettebat ve 168'i yolcu olmak üzere toplam 176 kişi bulunuyordu.