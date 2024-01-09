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Rusya'da yolcu uçağı pistten çıktı, kimsenin zararı yok - Son Dakika
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Rusya'da yolcu uçağı pistten çıktı, kimsenin zararı yok

Rusya'nın Nordstar Havayolları'na ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Norilsk Havalimanı'na iniş yaparken pistten çıktı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Uçakta 8 mürettebat ve 168 yolcu bulunuyordu.

Rusya\'da yolcu uçağı pistten çıktı, kimsenin zararı yok
09.01.2024 - 11:24,
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VLADİVOSTOK, 9 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın Nordstar Havayolları tarafından işletilen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Salı günü Sibirya'daki Norilsk Havalimanı'na iniş yaparken pistten çıktı. Yerel yetkililer olayda kimsenin zarar görmediğini açıkladı.

Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'na göre yerel saatle sabah 10.00'da iniş yapan uçakta 8'i mürettebat ve 168'i yolcu olmak üzere toplam 176 kişi bulunuyordu.

Kaynak: Xinhua
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