Rusya'daki 13 Havalimanında Uçuş Kısıtlaması Kaldırıldı

Rusya'nın güneyindeki 13 havalimanına, uçuşlara yönelik Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırısı nedeniyle bugün uygulanan kısıtlamanın kaldırıldığı bildirildi.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki havalimanlarının, uçuşlar için tekrar hizmet vermeye hazır hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'nın güneyindeki havalimanlarına uçuş yapılamamasına ilişkin yayımlanan Havacılara Bildiri'nin (NOTAM) iptal edildiği belirtildi.

Hava yolu şirketlerinin, Rusya Ulaştırma Bakanlığı ve Rosaviatsiya ile eş güdüm halinde güncel uçuş planlarını sunduğuna işaret edilen açıklamada, uçuşların bazı havalimanlarında hava sahasının kullanımına yönelik geçici kısıtlamalar dikkate alınarak yapılacağı ifade edildi.

Rusya'nın güneyindeki 13 havalimanında faaliyetler, Ukrayna'ya ait İHA'nın Rostov'daki hava trafik kontrol merkezine düşmesinin ardından geçici olarak durdurulmuştu.

Rosaviatsiya, söz konusu havalimanlarına uçuşların 12 Mayıs'a kadar askıya alınmasına ilişkin bugün NOTAM yayımlamıştı.