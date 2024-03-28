Rusya\'daki Ebeko Yanardağı 3.000 Metre Yüksekliğe Kül Püskürttü

Türk Güreş Camiası İftarda Buluştu

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen iftar programında güreş camiası bir araya geldi. Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve TGF Başkanı Şeref Eroğlu'nun da katıldığı iftarda, güreşin Türk kültüründeki önemi vurgulandı. Türk güreşinin yükselişte olduğu belirtilirken, Paris 2024 Olimpiyatları'nda büyük başarılar hedeflendiği ifade edildi. Ayrıca, Türk güreşinin geçmişte elde ettiği başarıların devam etmesi ve yeni kotalar alınması amaçlandığı belirtildi.