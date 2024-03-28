Rusya'daki Ebeko Yanardağı 3.000 Metre Yüksekliğe Kül Püskürttü - Son Dakika
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Rusya'daki Ebeko Yanardağı 3.000 Metre Yüksekliğe Kül Püskürttü

Rusya\'daki Ebeko Yanardağı 3.000 Metre Yüksekliğe Kül Püskürttü

Rusya'daki Ebeko Yanardağı, atmosfere 3.000 metre yüksekliğe kadar kül püskürttü. Yanardağın bulunduğu Paramuşir Adası'nda düzenli emisyonlar devam ederken, bu durum normal kabul ediliyor.

28.03.2024 10:23  Güncelleme: 10:23
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ÇEKİM TARİHİ: 24/ 27 Mart 2024

Yanardağ patlamasının çeşitli görüntüleri (Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Birleşik Jeolojik Çalışmalar Federal Araştırma Merkezi Kamçatka şubesinin izniyle)

Rusya'daki Ebeko Yanardağı, atmosfere 3.000 metre yüksekliğe ulaşan kül püskürttü.

Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Birleşik Jeolojik Çalışmalar Federal Araştırma Merkezi Kamçatka şubesinin basın servisinden Çarşamba günü yapılan açıklamada, "Kül emisyonu deniz seviyesinden yaklaşık 3.000 metre yüksekliğe ulaştı" denildi.

1.156 metre yüksekliğindeki Ebeko Yanardağı, Rusya'nın Kuril Adaları'nın bir parçası olan Paramuşir Adası'nda yer alıyor. 20 Ekim 2016'dan bu yana zayıftan orta dereceye kadar değişen düzenli emisyonlar devam ederken, bu durum yanardağ için normal kabul ediliyor.

Rekor emisyon ise 2017'de oluşan yeni bir menfezden çıkan duman sütununun 6.000 metre yüksekliğe ulaştığı 31 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleşmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua

Yanardağ, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'daki Ebeko Yanardağı 3.000 Metre Yüksekliğe Kül Püskürttü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'daki Ebeko Yanardağı 3.000 Metre Yüksekliğe Kül Püskürttü - Son Dakika
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