- Rusya'daki terör saldırısında tutuklu sayısı 8'e yükseldi
MOSKOVA - Rusya'da 22 Mart'ta konser salonuna gerçekleştirilen saldırıda, saldırganlara daire kiraladığı belirlenen Alisher Kasimov'un gözaltına alınmasıyla tutuklu sayısı 8'e yükseldi.
Rusya'da terör örgütü DEAŞ tarafından Moskova bölgesindeki Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna 22 Mart'ta saldırı düzenlenmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında saldırı ile bağlantıları bulunduğu gerekçesiyle tutuklu sayısı 7'ye yükselmişti. Moskova'daki Basmanny Bölge Mahkemesi'nde 1 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla tutuklu sayısı 8'ye yükseldi. Gözaltına alınan şüphelinin Kırgızistanlı Alisher Kasimov olduğu açıklandı. Saldırganlar için bir daire kiraladığı aktarılan Kasimov'un 22 Mayıs'taki duruşmaya kadar tutuklu kalmasına karar verildi.
Rus vatandaşı
Kırgızistan'ın Oş kentinde dünyaya gelen Kasimov'un 3 çocuk babası açıklandı. Rusya vatandaşı Kasimov'un Krasnogorsk'ta bir kafesi bulunduğu bildirildi.
Saldırının failleri Dalerdjon Barotoviç Mirzoyev, Saidakram Raçabalizod, Şamsidin Fariduni ve Muhammedsobir Fayzov dün çıkarıldıkları mahkemece 25 Mart'ta tutuklanmıştı. Daha sonra da İsroil İslomov, Aminçon İslomov ve Dilovar İslomov'un 22 Mayıs tarihinde görülecek duruşmaya kadar tutuklu kalmasına karar verilmişti.
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin, saldırıdan yaralı olarak kurtarılan 2 kişinin hastanede hayatını kaybettiğini belirtmiş, saldırıdaki can kaybının 139'a yükseldiğini açıklamıştı. Saldırıda 182 kişi yaralanmıştı.
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