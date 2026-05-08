Rusya'dan ABD'ye Eleştiri

08.05.2026 21:09
Rus diplomat Evstigneeva, ABD'nin BMGK'yı devre dışı bırakmasından duydukları üzüntüyü ifade etti.

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Evstigneeva, ABD'nin İsrail-Filistin sorununun çözüm sürecinde BMGK'yi devre dışı bırakmasından duydukları "üzüntüyü" dile getirdi.

Evstigneeva, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Danimarka, Fransa, Yunanistan, Letonya ve İngiltere Daimi Temsilciliklerinin teklifiyle düzenlenen "Batı Şeria ve Doğu Kudüs" konulu "Arria Formülü" toplantısında konuştu.

ABD'yi eleştiren Rus diplomat Evstigneeva, "ABD'nin, bizzat kendisinin dayattığı ve (Donald) Trump planını onaylayan 2803 sayılı Güvenlik Konseyi kararı aracılığıyla Konsey'i Filistin-İsrail sorununun çözüm sürecinden fiilen çekmiş ve devre dışı bırakmış olması bizi üzmektedir." dedi.

Evstigneeva, ABD'nin "iki halk için iki devlet ilkesi" gibi temel bir prensibi dahi "gündemden silmeye teşebbüs ettiğini" söyledi.

BMGK kararlarına rağmen Batı Şeria'daki durumun bugün "daha kötüleştiğini" vurgulayan Evstigneeva, Ocak 2023 ile Aralık 2025 tarihleri ??arasında İsrailli işgalciler tarafından gerçekleştirilen saldırıların sayısının 4 bin 675'e ulaştığını belirtti.

Evstigneeva, "Bu istatistikler, münferit suçlular tarafından işlendiği iddia edilen yasa dışı eylemlerin izole nitelikte olduğu yönündeki İsrail iddialarını tamamen boşa çıkarmaktadır." diye konuştu.

Ayrıca bölgede Hristiyanlara yönelik sistematik baskılardan, Kudüs'teki kutsal mekanların statükosuna yönelik sürekli provokasyonlardan ve ihlallerden "derin endişe duyduklarını" dile getiren Evstigneeva, "Bugün Batı Şeria'daki Filistin nüfusunun neredeyse tamamı, sıklıkla İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerlerinin gözetiminde, hatta bizzat katılımlarıyla gerçekleşen saldırganlık, vandalizm ve yıldırma eylemleriyle düzenli olarak karşı karşıya kalmaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına karşı çıktığını yineledi

ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden BM Yönetim ve Reform Sorumlusu Büyükelçi Jeff Bartos ise ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail tarafından ilhakına karşı olduğunu ve bölgede barış ve istikrarı sağlamaya kararlı olduğunu yineledi.

Bartos, "ABD, bölgeye barış, refah, güvenlik ve onur getirmek için İsrail ve kilit Arap ülkeleri ve uluslararası toplumla yakın işbirliği içinde çalışmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

"Başkan Trump'ın da açıkça belirttiği gibi ABD, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına karşıdır." diyen Bartos, Batı Şeria'daki istikrarın, İsrail'in güvenliği için hayati önem taşıdığını ve bölgede barışı sağlama hedefleriyle uyumlu olduğunu söyledi.

Jeff Bartos, "Batı Şeria'da herhangi bir tarafın herhangi bir sakine karşı terörizmi veya suç teşkil eden şiddetini kınıyoruz." sözlerine yer vererek, ABD'nin Filistinliler ve İsraillilerin barış içinde bir arada yaşayabileceği bir geleceğe yönelik çabaları desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Toplantıda, işgal altındaki Batı Şeria'da kötüleşen durum ve İsrailli işgalcilerin gasbettiği topraklarla ilgili gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
