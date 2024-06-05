Rusya'dan gelen kruvaziyer Amasra Limanı'na ulaştı - Son Dakika
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Rusya'dan gelen kruvaziyer Amasra Limanı'na ulaştı

Rusya\'dan gelen kruvaziyer Amasra Limanı\'na ulaştı

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Astoria Grande adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na 788 yolcu ve 433 kişilik mürettebatıyla geldi. Yolcular, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Turistlere Amasra'yı tanıtan broşürler verildi ve daha sonra tarihi ve turistik yerleri gezmek için limandan ayrıldılar. Sezonun ikinci kruvaziyeri ise akşam Samsun'a hareket edecek.

05.06.2024 10:17
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Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na geldi.

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 788 yolcu ve 433 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki 11 katlı geminin yolcuları, Kaymakam Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililerce karşılandı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Amasra'yı tanıtan Rusça broşürler verildi. Turistler, daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Ziyaretçiler, gün boyunca rehberler eşliğinde Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nü gezecek.

İstanbul üzerinden Amasra'ya ulaşan sezonun ikinci kruvaziyerinin akşam Samsun'a hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'dan gelen kruvaziyer Amasra Limanı'na ulaştı - Son Dakika

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