Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'dan Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ne Destek

14.03.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zaharova, Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin çok kutuplu dünya için önemini vurguladı.

MOSKOVA, 14 Mart (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Küresel Yönetişim İnisiyatifi'nin daha adil bir çok kutuplu bir dünya düzeninin inşası açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Zaharova perşembe günkü basın toplantısında Xinhua'nın sorusuna verdiği yanıtta, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Eylül 2025'te Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen "Shanghai İşbirliği Örgütü Artı" Toplantısı'nda Çin tarafından önerilen Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni olumlu değerlendirip inisiyatife açıkça destek verdiğini belirtti.

Zaharova iki ülke liderinin vardığı mutabakat doğrultusunda, çok kutuplu dünya düzeninin inşasında bağımsız güçler olarak hareket eden iki ülkenin, ikili ilişkilerin potansiyelini tam olarak kullanmayı, merkezin Birleşmiş Milletler'in yer aldığı uluslararası sistemi ve BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine dayanan temel uluslararası ilişkiler normlarını korumayı hedeflediğini kaydetti.

Zaharova hakkaniyetli ve düzenli bir çok kutuplu dünyanın kurulmasını ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini teşvik etmeyi, daha adil ve çok kutuplu bir dünya inşa çabalarını bir havuzda toplamayı amaçladıklarını da kaydetti.

Zaharova iki taraf arasında ilke ve tutumlar konusunda uyum sağlanmasının, Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS de dahil olmak üzere çeşitli uluslararası platformlardaki koordinasyonu güçlendirmeye yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Diplomasi, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Uzan, Fransa’da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti
Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia’nın cezası belli oldu Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia'nın cezası belli oldu
Galatasaray yayın geliri için Tahkim’e gidiyor Galatasaray yayın geliri için Tahkim'e gidiyor
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Sadettin Saran, ara transfer döneminde görüştüğü forvetlerin ismini verdi Sadettin Saran, ara transfer döneminde görüştüğü forvetlerin ismini verdi

13:31
AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa’yı yıkmak için bu savaşı peydahladı
AK Partili Ali Şahin: Netanyahu Mescid-i Aksa'yı yıkmak için bu savaşı peydahladı
13:00
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
7 ülkeden eşzamanlı askeri yığınak
12:47
Savaşta bir ilk ABD ve İsrail’in ardından bir ülke daha İran’a saldırdı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
12:32
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor
12:21
Ayşegül Eraslan’ın ölümünde kan donduran iddia Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
Ayşegül Eraslan'ın ölümünde kan donduran iddia! Arkadaşı otopsi raporunu paylaştı
11:28
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti Çöp yığınları arasında bulundu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 14:18:05. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.