Rusya\'dan Libya\'ya giden kargo gemisi arızalandı

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Yılmaz OKUR/İSTANBUL, RUSYA'dan Libya'ya seyir halinde olan Brothers Way isimli gemi, Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası yaptı. Arızalanan kargo gemisi, Büyükdere Demirleme Sahası'na çekildi.

Rusya'dan Libya'ya seyir halinde olan Brothers Way isimli 105 metre uzunluğundaki kargo gemisi, Anadolu Kavağı açıklarında arıza yaptı. Makine arızası yaptığı öğrenilen gemi, kılavuz kaptan ve Kurtarma - 6 Römorkörü eşliğinde Büyükdere Demirleme Sahası'na çekildi.