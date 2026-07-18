Rusya'dan Odessa ve Çornomorsk'a Saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan Odessa ve Çornomorsk limanlarına yeniden saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemlerine dair bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, Odessa Limanı'nda yakıt ve yağ ürünlerinin nakli için kullanılan altyapı tesisleri ve tankların, Çornomorsk Limanı'nda da mühimmat taşıyan konteyner gemisinin vurulduğu belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, saldırıda Yılan Adası bölgesinde Ukrayna ordusu için yük taşıyan gemi ile Rıbakovka yerleşim biriminin yakınlarında da "Neptun-2" fırlatma sisteminin hedef alındığı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, son günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki askeri savunma işletmeleri başta olmak üzere Odessa ve Nikolayev (Mıkolayiv) bölgelerindeki limanlara saldırılar düzenlediklerini açıklamıştı.