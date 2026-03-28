Rusya'dan Odessa'ya İHA Saldırısı
Rusya'dan Odessa'ya İHA Saldırısı

28.03.2026 12:23
Zelenskiy, Rus ordusunun Odessa'ya 60'tan fazla İHA ile saldırdığını ve büyük hasar olduğunu bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Odessa kentine 60'ın üzerinde silahlı insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bu gece ülkesine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiğini belirtti.

Rus ordusunun Odessa kentine 60'tan fazla silahlı İHA fırlattığını aktaran Zelenskiy, "Bunun bir askeri mantığı yok. Bu, sivillere karşı net bir terör eylemidir. Maalesef, büyük hasar var." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, saldırılar nedeniyle bir doğum hastanesi, liman, sivil ve kritik altyapının hasar gördüğünü belirterek, "Şu an itibarıyla maalesef bir kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir çocuk da dahil olmak üzere ondan fazla kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Rus ordusunun ayrıca Dnipropetrovsk ve Poltava bölgelerine de hava saldırıları düzenlediğini aktaran Zelenskiy, "Bu tür saldırılar, Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini kanıtlıyor." yorumunu yaptı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden (DSNS) yapılan açıklamada ise İHA saldırılarından dolayı Odessa'da hasar gören bir doğum hastanesinden 81 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Rus ordusu 273 İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya bu gece Ukrayna'ya 273 İHA ile saldırı düzenledi.

Saldırıda "Şahed" ile "İtalmas" ve "Gerbera" tipi silahlı İHA'ların kullanıldığı aktarılan açıklamada, hava savunma kuvvetlerince 252 İHA'nın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Kiev, Son Dakika

İran “Hedef olursunuz“ dedikten sonra iki ülkeye saldırdı İran "Hedef olursunuz" dedikten sonra iki ülkeye saldırdı
Kabe’de skandal Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü Kabe’de skandal! Türk hacı, başörtüsünden tutulup götürüldü
Tayland’da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti
Galatasaray Hakan Çalhanoğlu’nun maaşını bile belirledi Galatasaray Hakan Çalhanoğlu'nun maaşını bile belirledi
Arda Güler’in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi Arda Güler'in sevgilisini şaşırtan olay: Ben alışık değilim, ilk kez başıma böyle bir şey geldi
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan’dan ilk açıklama Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Didem Soydan'dan ilk açıklama

12:35
İlişki vaad edip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar
12:10
Galatasaray’da Icardi krizi çözüldü
12:06
İran, ABD’yi kara savaşına davet etti: Yıllardır bu anı bekliyorduk, hazırız
11:37
Hande Erçel’in ifadesi ortaya çıktı Akıllara Hakan Sabancı’nın söyledikleri geldi
11:24
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
11:12
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
