Rusya'dan Ukrayna'nın Limanlarına Saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan limanları ve gemilerine saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun, dün akşam ve bugün sabah saatlerinde Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan limanları ve gemilerine saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, Nikolayev (Mıkolayiv) Limanı'nda askeri yüklerin depolandığı unsurlar ile yakıt ve yağ tanklarının vurulduğu belirtildi.

Odessa ve Çornomorsk limanlarına askeri yükler taşıyan 2 kuru yük gemisinin denizde hedef alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, saldırıların insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği aktarıldı.