Rusya'dan Ukrayna'ya Hipersonik Füze Saldırısı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kinjal hipersonik füzesiyle Ukrayna'daki askeri hava üssü altyapısına yönelik grup saldırısı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna'daki bazı askeri hedeflere saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, dün Kinjal hipersonik aerobalistik füze kullanarak uzun menzilli hassas silahlar ve silahlı insansız hava araçlarıyla Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hava üssü altyapısına grup saldırısı düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Saldırıların amacına ulaştığı belirtilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Açıklamada, Rus ordusunca bugüne kadar Ukrayna'ya ait 646 uçak, 283 helikopter, 32 bin 331 insansız hava aracı, 579 hava savunma füze sistemi, 18 bin 447 tank ve zırhlı araç, 1469 çok namlulu roketatar, 15 bin 345 obüs ve havan topu ile 26 bin 655 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Öte yandan, Rusya'nın Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından, Ukrayna sınırındaki Şebekino yerleşim birimine Ukrayna ordusunun saldırısında bir sivilin hayatını kaybettiği, iki sivilin yaralandığı bilgisini paylaştı.