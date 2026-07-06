Rusya'dan Ukrayna'ya Saldırı İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'dan Ukrayna'ya Saldırı İddiası

06.07.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, Ukrayna'nın NATO Zirvesi öncesi Rus hedeflerine saldırdığını öne sürdü ve misilleme yapılacağını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Ukrayna'nın, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin arifesinde, Avrupa ülkelerinin parasıyla Rusya'daki sivil hedefleri vurmaya hazır olduğunu göstermek için saldırdığı" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5-6 Temmuz gecesi, Ukrayna'nın, "özel askeri operasyon" bölgesi dışında kalan Rus topraklarındaki hedeflere karşı büyük saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Saldırıda Ukrayna ordusunun 625 uzun menzilli taarruz insansız hava aracı (İHA) kullandığı aktarılan açıklamada, Rus bölgeleri üzerinde 613 hava hedefinin vurulduğunun veya etkisiz hale getirildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Bu saldırının amacı, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin arifesinde, İngiltere de dahil olmak üzere Avrupalı ??sponsorlarına, onların parasıyla Ukrayna topraklarından Rusya'daki sivil hedeflere saldırmaya hazır olduğunu gösterme arzusuydu." ifadeleri kullanıldı.

Saldırı sırasında Ukrayna'nın, Leningrad, Bryansk, Belgorod, Yaroslavl, Kaluga ve Kursk bölgeleri ile Kırım'da sivil yakıt ve enerji altyapı tesisleri ile lojistik bağlantılarına zarar vermeye odaklandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, Bryansk bölgesinde 147, Belgorod bölgesinde 43, Leningrad bölgesinde 48, Yaroslavl bölgesinde 72, Kırım üzerinde 64 ve Kaluga bölgesi üzerinde 31 İHA'nın imha edildiği kaydedildi.

Rus ordusunun savunma sistemleri, mobil saldırı araçları, savaş uçakları ve havacılık ekiplerinin saldırılara karşı koyduğu vurgulanan açıklamada, "Zelenskiy'nin, NATO Zirvesi sırasında planladığı operasyon engellendi ve Ukrayna İHA'larının büyük çoğunluğu düşürüldü veya etkisiz hale getirildi. Ancak saldırıda hasar gören bazı sivil tesisler yakında onarılacak." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna'nın "terör saldırılarına" karşılık Rus Silahlı Kuvvetlerinin 6 Temmuz gecesi, Kiev ve Kiev bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile bağlantılı askeri sanayi tesislerine, yakıt ve enerji tesislerine karşı hava, kara ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli, güdümlü füzelerle ve İHA'larla büyük bir saldırı yaptığı anımsatılan açıklamada, "Kiev rejiminin Batılı destekçilerinin Avrupa ülkelerinde ve İngiltere'de üretilen İHA, füze ve mühimmat tedarikini artırma, Zelenskiy'in bunları Rusya'daki sivil hedeflere karşı kullanma arzusu göz ardı edilmeyecektir. Rus ordusu tarafından Ukrayna topraklarında uygun sayıda ve güçte misilleme saldırılarıyla buna karşılık verilecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Rusya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'dan Ukrayna'ya Saldırı İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor Başlık Parası Evliliği Zorlaştırıyor
Güney Kıbrıs’ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi Güney Kıbrıs'ta saldırıya uğrayan 47 yaşındaki Türk vatandaşı entübe edildi
Kurtulmuş’tan ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Bu yaz ayları bitmeden gereği olan işler yapılacak
16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek 16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek
Umman Denizi’nde kaybolan ABD’li askeri arama çalışmaları durduruldu Umman Denizi'nde kaybolan ABD'li askeri arama çalışmaları durduruldu

15:59
NATO Ankara Zirvesi’nde bir ilk yaşanacak Resmi programa alındı
NATO Ankara Zirvesi'nde bir ilk yaşanacak! Resmi programa alındı
15:15
Resmen kesinleşti ABD Başkanı Trump yarın Ankara’da
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
14:13
Tarihi zirve için geri sayım başladı NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
13:11
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
11:14
NATO’nun 1 numarasından Türkiye itirafı “Beni çok etkiledi“ diyerek anlattı
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! "Beni çok etkiledi" diyerek anlattı
12:51
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 16:28:46. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya'dan Ukrayna'ya Saldırı İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.