Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı, Kuzey Kore'yi ziyaret etti

Antalya'da 31 Mart seçimleri için güvenlik önlemleri alındı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 31 Mart yerel seçimlerinde 6 bin 40 sandıkta 1 milyon 925 bin 946 seçmenin oy kullanacağını ve 11 bin 520 personelin görev alacağını açıkladı. Şahin, güvenlik önlemlerinin sıkı bir şekilde alındığını ve kolluk görevlilerinin takviyelerle hazır olduğunu belirtti. Antalya'da seçmen iradesinin bağımsız, huzurlu ve sorunsuz bir şekilde sandığa yansıyacağı bir seçim beklediklerini ifade etti.