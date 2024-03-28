Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı, Kuzey Kore'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı, Kuzey Kore'yi ziyaret etti

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin liderliğindeki heyet, Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği ziyarette, Kuzey Koreli yetkililerle temaslarda bulundu. Ziyaret sırasında, Kore Yarımadası ve Rusya'ya ilişkin bölgesel ve uluslararası durum hakkında fikirler paylaşıldı ve işbirliğinin artırılması konusu ele alındı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya'yı ziyaret etmesinin ardından, iki ülke ilişkilerinin daha da ilerlediği belirtiliyor.

28.03.2024 10:35  Güncelleme: 10:38
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Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin başkanlığındaki Rus heyetinin Kuzey Kore'yi ziyaret ettiği bildirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Narışkin liderliğindeki heyet 25- 27 Mart'ta başkent Pyongyang'da Kuzey Koreli yetkililerle temaslarda bulundu.

Narışkin, Kuzey Kore Devlet Güvenliği Bakanı Ri Chang-dae??????? ile bir araya geldi. Taraflar, Kore Yarımadası ve Rusya'ya ilişkin bölgesel ve uluslararası durum hakkında fikirlerini paylaştı.

Narışkin ve Ri, "düşman güçlerin sürekli artan tehditlerine karşı işbirliğini artırma" konusunu ele aldı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Eylül 2023'te Rusya'yı ziyaret etmişti. İki ülke ilişkilerinin ziyaretin ardından daha ilerlediği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı, Kuzey Kore'yi ziyaret etti - Son Dakika

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