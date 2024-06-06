Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çad Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çad Cumhurbaşkanı ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çad Cumhurbaşkanı ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrika turu kapsamında Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby Itno ile bir araya geldi. Lavrov, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve savunma işbirliğinin artırılması konularını görüştü. Lavrov, Rusya'nın Çad ile ilişkilerinin Fransa dahil diğer ülkelere yönelik olmadığını vurgulayarak, dostluklarının Fransa ile ilişkilerini etkilemeyeceğini belirtti. Ayrıca, Rusya ve Çad'ın ekonomik bağları geliştirmek için çalıştıklarını ve gelecek vadeden projeleri tartışmak üzere özel bir grup oluşturacaklarını ifade etti.

06.06.2024 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby Itno ile görüştü.

Yerel basındaki haberlere göre, Afrika turu yapan Lavrov, Gine, Kongo Cumhuriyeti ve Burkina Faso'dan sonra Çad'ı ziyaret etti.

Lavrov, Cumhurbaşkanı Itno ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ikili ilişkileri geliştirmenin yollarını görüştü.

Çadlı mevkidaşı Abderaman Kulamallah ile de görüşen Lavrov, basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, yaptığı konuşmada, iki devletin halihazırda çok sayıda anlaşma imzaladığını, savunma ve güvenlik işbirliğinin artırılmasına yönelik yasal çerçeveyi hazırladıklarını söyledi.

Rusya'nın Çad'la ilişkilerinin, Afrika devletini "nüfuz alanı" gören Fransa dahil diğer ülkelere yönelik olmadığını vurgulayan Lavrov, "Çad'la dostluğumuzun, Fransa ile ilişkilerimizi hiçbir şekilde etkilemeyeceğini size garanti edebilirim. Fransa'nın başka yaklaşımları var. Bu, ya bizimle olmanızdan ya da bize karşı olmanızdan kaynaklanıyor." diye konuştu.

Lavrov, Rusya ve Çad'ın da ekonomik bağları geliştirmek için çalıştıklarını, Moskova'nın gelecek vadeden projeleri tartışmak üzere özel grup oluşturacağını dile getirdi.???????

Kaynak: AA

Sergey Lavrov, Fransa, Afrika, Rusya, Çad, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çad Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi 11 Haziran’da yapılacak Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi 11 Haziran'da yapılacak
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
12:08 İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor
11:54 Galatasaray, Okan Buruk’un sözleşmesini 2 yıl uzattı Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
11:40 Filistin’i devlet olarak tanıyan İspanya’dan tarihi bir karar daha Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu Filistin'i devlet olarak tanıyan İspanya'dan tarihi bir karar daha! Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu
11:33 Fenerbahçe’nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak Fenerbahçe'nin yeni reklam yüzü dünyaca ünlü model Ana de Armas olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 13:11:03. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çad Cumhurbaşkanı ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement