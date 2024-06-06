Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çad Cumhurbaşkanı ile görüştü

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Deby Itno ile görüştü.

Yerel basındaki haberlere göre, Afrika turu yapan Lavrov, Gine, Kongo Cumhuriyeti ve Burkina Faso'dan sonra Çad'ı ziyaret etti.

Lavrov, Cumhurbaşkanı Itno ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ikili ilişkileri geliştirmenin yollarını görüştü.

Çadlı mevkidaşı Abderaman Kulamallah ile de görüşen Lavrov, basın toplantısı düzenledi.

Lavrov, yaptığı konuşmada, iki devletin halihazırda çok sayıda anlaşma imzaladığını, savunma ve güvenlik işbirliğinin artırılmasına yönelik yasal çerçeveyi hazırladıklarını söyledi.

Rusya'nın Çad'la ilişkilerinin, Afrika devletini "nüfuz alanı" gören Fransa dahil diğer ülkelere yönelik olmadığını vurgulayan Lavrov, "Çad'la dostluğumuzun, Fransa ile ilişkilerimizi hiçbir şekilde etkilemeyeceğini size garanti edebilirim. Fransa'nın başka yaklaşımları var. Bu, ya bizimle olmanızdan ya da bize karşı olmanızdan kaynaklanıyor." diye konuştu.

Lavrov, Rusya ve Çad'ın da ekonomik bağları geliştirmek için çalıştıklarını, Moskova'nın gelecek vadeden projeleri tartışmak üzere özel grup oluşturacağını dile getirdi.???????