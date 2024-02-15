Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çin ile ortaklığı derinleştirmeyi öncelik olarak belirtti - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çin ile ortaklığı derinleştirmeyi öncelik olarak belirtti

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çin ile ortaklığı derinleştirmeyi öncelik olarak belirtti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin ile ilişkileri geliştirmeyi en önemli öncelik olarak ele aldıklarını belirtti. Lavrov, iki ülke arasındaki ortaklığın küresel meselelerde istikrar sağlayıcı rol oynadığını ve ikili ticaretin hızla büyüdüğünü vurguladı. Ayrıca, bu yıl Çin ile diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümünü kutlayacaklarını ve ikili ilişkilerin tarihteki en iyi seviyede olduğunu ifade etti.

15.02.2024 12:53
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MOSKOVA, 15 Şubat (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin ile ortaklığı derinleştirmenin Moskova için en önemli öncelik olduğunu belirtti.

Lavrov, parlamentonun alt kanadı Duma'da Çarşamba günü yaptığı konuşmada "Çin ile ilişkileri geliştirmeyi en önemli öncelik olarak ele alacağız" dedi.

"İki ülke arasındaki ortaklık küresel meselelerde istikrar sağlayıcı rol oynuyor" diyen Lavrov, iki ülke arasındaki ikili ticaretin etkileyici hızla büyüdüğünü sözlerine ekledi.

"Bu yıl Çinli dostlarımızla diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 75. yıldönümünü kutlayacağız" diyen Lavrov, ikili ilişkilerin "tarihteki en iyi seviyesinde" olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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