Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Çin ile ortaklığı derinleştirmeyi öncelik olarak belirtti

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MOSKOVA, 15 Şubat (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin ile ortaklığı derinleştirmenin Moskova için en önemli öncelik olduğunu belirtti.

Lavrov, parlamentonun alt kanadı Duma'da Çarşamba günü yaptığı konuşmada "Çin ile ilişkileri geliştirmeyi en önemli öncelik olarak ele alacağız" dedi.

"İki ülke arasındaki ortaklık küresel meselelerde istikrar sağlayıcı rol oynuyor" diyen Lavrov, iki ülke arasındaki ikili ticaretin etkileyici hızla büyüdüğünü sözlerine ekledi.

"Bu yıl Çinli dostlarımızla diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 75. yıldönümünü kutlayacağız" diyen Lavrov, ikili ilişkilerin "tarihteki en iyi seviyesinde" olduğunu ifade etti.