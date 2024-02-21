Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Venezuela\'ya ziyaret gerçekleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Latin Amerika turu kapsamında ikinci ziyaretini Venezuela'ya yaptı.
Lavrov, başkent Karakas'taki Dışişleri Bakanlığı Sarı Saray'da mevkidaşı Yvan Gil ile bir araya geldi.
Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından iki bakan, basın mensuplarına değerlendirmede bulundu.
Bakan Lavrov, ülkede bulunmaktan ötürü memnuniyetini dile getirerek Venezuela'nın bölgede ve dünyada Rusya'nın "en önemli dostlarından" biri olduğunu belirtti.
Venezuela ile stratejik ilişkilerini sürdürmeye "kararlı" olduklarını vurgulayan Lavrov, "Son yıllarda edindiğimiz tecrübeleri Venezuelalı dostlarımızla paylaşmaya hazırız. Uluslararası gündemin önemli konularında mutabakata vardığımızı belirtmek isterim. " ifadesini kullandı.
Lavrov, iki ülke arasındaki ticaretin ve ekonomik işbirliğinin farklı alanlarda geliştirilmesine önem verdiklerini hatırlatarak Rusya ile Venezuela arasında devam eden Yüksek Düzeyli Hükümetler arası Ticari ve Ekonomik Komisyonu'nun "temel rolüne" işaret etti.
Venezuela'nın "daha adil ve çok kutuplu" bir dünyanın inşasına "kayda değer" katkılar sağladığını anlatan Lavrov, iki ülkenin uluslararası platformlarda yaptığı işbirliğine dikkati çekti.
İki ülke arasında son 25 yılda 340'dan fazla anlaşma yapıldı
Lavrov, son 25 yılda iki ülkenin stratejik bağlarını güçlendirmek amacıyla 340'dan fazla anlaşmaya imza attığını anımsatarak petrol üretimi, gaz sahalarının geliştirilmesi, tarım, tıp, teknoloji, bilgi, iletişim ve uzay alanında önemli ilerlemeler katettiklerini söyledi.
ABD'nin Venezuela'ya yönelik uyguladığı yaptırımları eleştiren Lavrov, "ABD'nin sebepsiz yere uyguladığı diktatörce yöntemleri, şantajı ve yasa dışı tek taraflı kısıtlamaları reddediyoruz." dedi.
Venezuela Dışişleri Bakanı Gil de iki ülkeye uygulanan yaptırımlara dikkati çekerek "Venezuela ve Rusya, tek taraflı baskıcı uygulamalara maruz kaldı." ifadesini kullandı.
Gil, Rusya ile "dostluk ve işbirliğini" daha da geliştirmek istediklerini dile getirerek Rus turistlerin son zamanlarda Venezuela'nın tatil yörelerine "ciddi" ilgi gösterdiğini belirtti.
"Bu bir soygundu, bir korsanlıktı"
"Emtrasur" adlı hava yolu şirketine ait Boeing-747 tipi kargo uçağının Arjantin'in yardımıyla ABD tarafından "çalındığını" dile getiren Gil, "Bu bir soygundu, bir korsanlıktı. Halkın temel ihtiyaçlarını temin eden bir uçaktı." diye konuştu.
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