- Rusya, Dnipropetrovsk bölgesini vurdu: 8 ölü, 29 yaralı
DNİPRO - Rusya ordusunun Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesine gerçekleştirdiği füze saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı.
Rusya, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesini füzeyle aldı. Ukrayna Devlet Acil Servisi, saldırı sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Saldırıda konutların ve sivillerin hedef alındığı, kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Zelenskiy'den bir kez daha "hava savunma sistemi" çağrısı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rus saldırısının ardından Dnipro'da kurtarma çalışmaları sürüyor. Bir konut kısmen yıkıldı, tren istasyonu hasar gördü. Kryvyi Rih ve Synelnykove şehirleri de hedef alındı. Yaralıların tamamına yardım sağlanıyor. Ne yazık ki bazıları hayatını kaybetti. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ukrayna'ya hava savunma sistemi sağlayan her ülke, ortaklarımızı hava savunma sistemlerinin depolarda saklanmaması, terörle karşı karşıya olan şehirlerde konuşlandırılması gerektiğine ikna etmeye yardımcı olan her lider ve savunmamızı destekleyen herkes hayat kurtarıyor. Bu, sadece ülkemiz ve Ukraynalılar için değil, tüm dünya için gerekli. Rusya, uyguladığı terörden sorumlu tutulmalı ve tüm füzeler ve 'Shaded' insansız hava araçları durdurulmalı. Dünya bunu sağlayabilir ve ortaklarımız da gerekli yeteneklere sahip Bu, Orta Doğu semalarında kanıtlandı ve Avrupa'da da işe yaraması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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