Rusya, Donbas'ta Orlovka'yı kontrol altına aldı - Son Dakika
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Rusya, Donbas'ta Orlovka'yı kontrol altına aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donbas bölgesinde Orlovka yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını duyurdu. Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Orlovka yerleşim birimini kurtardığı ve ön cephedeki durumu iyileştirdiği belirtildi.

19.03.2024 15:29  Güncelleme: 15:30
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Rusya Savunma Bakanlığı, Donbas bölgesinde Orlovka yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus birliklerinin, Donbas bölgesinde bir yerleşim birimini kontrol altına aldığı belirtilen açıklamada, "Avdiyivka yönünde, Merkez birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Orlovka yerleşim birimini kurtardı ve ön cephedeki durumu iyileştirdi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Donbas'ta Orlovka'yı kontrol altına aldı - Son Dakika

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