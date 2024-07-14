Rusya, Donetsk bölgesinde Urojaynoye yerleşim birimini ele geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu ile çatışmalar sonucunda Donetsk bölgesinde Urojaynoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerin Donbas bölgesinde taarruzlarda bulunduğu belirtilen açıklamada, "Başarılı eylemlerin sonucu olarak 'Doğu' askeri birliklerinin birimleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Urojaynoye yerleşim birimini ele geçirdi ve burayı mayınlardan temizliyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Rus ordusunun bugüne kadar Ukrayna'ya ait 627 uçak, 277 helikopter, 27 bin 586 insansız hava aracı, 551 hava savunma füze sistemi, 16 bin 578 tank ve zırhlı araç, 1377 çok namlulu roketatar, 11 bin 885 obüs ve havan topu ve 23 bin 686 özel askeri aracı imha ettiği kaydedildi.