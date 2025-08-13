Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde iki yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi verildi.
Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Suvorovo ve Nikanorovka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, ayrıca son 24 saatte Ukrayna'ya ait 240 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince imha edildiği aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Rusya Donetsk'te İki Yerleşim Alanını Ele Geçirdi - Son Dakika
