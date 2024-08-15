Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor! Kritik bir yerleşim yerini daha ele geçirdiler - Son Dakika
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Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor! Kritik bir yerleşim yerini daha ele geçirdiler

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde İvanovka yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı. Bombalamalar ve çatışmaların yaşandığı bölgede, Rus ordusunun aktif eylemleri sonucunda İvanovka kurtarıldı.

15.08.2024 15:47  Güncelleme: 16:08
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde İvanovka yerleşim birimini ele geçirdiğini bildirdi.

"UKRAYNA BİRLİKLERİNİN OLDUĞU 152 BÖLGE BOMBALANDI"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi. Donbas bölgesinde bazı noktaların ele geçirildiği ve bombalandığı aktarılan açıklamada, "Merkez askeri birlikleri aktif eylemleriyle Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde İvanovka yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bir günde cephanelik ve depolar ile askeri teçhizat ve Ukrayna askeri birliklerinin bulunduğu 152 bölgenin uçak, insansız hava araçları, top ve roket atışları ile bombalandığı bilgisi paylaşıldı.

Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor! Kritik bir yerleşim yerini daha ele geçirdiler
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rus ordusu ilerlemeye devam ediyor! Kritik bir yerleşim yerini daha ele geçirdiler - Son Dakika

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