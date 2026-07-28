Rusya: Donetsk'te Krasnıy Kut ele geçirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk'in Krasnıy Kut yerleşimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Krasnıy Kut yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.
Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Merkez askeri grubuna bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Krasnıy Kut yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Bakanlık, dün Ukrayna'daki Dnipropetrovsk bölgesinde Kommunarovka, Donetsk bölgesinde de Torskoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirmişti.
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