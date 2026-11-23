Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın enerji, lojistik ve liman altyapısı tesislerini vurduklarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin eylemleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

Rus ordusunun gece Ukrayna'nın enerji, lojistik ve liman altyapısı tesislerine yönelik saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, Dnipropetrovsk (Dnipro) kentinde askeri sanayi tesislerinin çalışmasını sağlayan trafo merkezinin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Saldırılarda, Dnipropetrovsk bölgesinde de 'Dniprodzerjinsk' tren istasyonunda, Ukrayna ordusu için askeri yüklerin taşınması amacıyla kullanılan 2 lokomotif hedef alındı." ifadesi kullanıldı.

Odessa bölgesindeki İsmail Limanı'nda da askeri yüklerin sevkiyatı için kullanılan altyapı unsurları ve denizde bir geminin vurulduğu aktarılan açıklamada, saldırılarda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, gece Ukrayna'ya ait 192 İHA'nın çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince imha edildiği bildirildi.