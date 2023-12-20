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Rusya, Google'a 51 milyon dolar para cezası verdi - Son Dakika
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Rusya, Google'a 51 milyon dolar para cezası verdi

Rusya'da mahkeme, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri ile ilgili yanlış bilgiler içeren görüntüleri silmediği gerekçesiyle Google'a 4 milyar 611 milyon ruble (yaklaşık 51 milyon dolar) para cezası verdi. Bu, Google'a daha önce verilen benzer gerekçeli para cezalarından biridir ve şirketin Rusya'daki iştiraki de iflas sürecine girmiştir.

Rusya, Google\'a 51 milyon dolar para cezası verdi
20.12.2023 - 14:35,  Güncelleme: 14:37
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Rusya'da mahkeme, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri ile ilgili yanlış bilgiler içerdiği belirtilen görüntüleri silmediği gerekçesiyle Google'a 4 milyar 611 milyon ruble (yaklaşık 51 milyon dolar) para cezası verdi.

Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'daki Taganskiy Bölgesel Mahkemesinde görüldü.

Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri ile ilgili yanlış bilgiler içerdiği belirtilen görüntüleri silmediği gerekçesiyle yasalara uyulmadığı hükmüne varan mahkeme, Google'a 4 milyar 611 milyon ruble para cezası verdi.

Google'a daha önce de benzer gerekçeden para cezaları verilmişti.

Şirketin, Rusya'daki iştiraki de mali yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle geçen yıl iflas süreci başlatmıştı.

Kaynak: AA
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Google, Rusya, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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