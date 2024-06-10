Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Türkiye ile temasları artırmaya hazır - Son Dakika
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Türkiye ile temasları artırmaya hazır

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Türkiye ile temasları artırmaya hazır

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Türkiye ile güvenlik konseyleri düzeyinde temasları artırmaya hazır olduğunu açıkladı. Şoygu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede, Rusya-Türkiye güvenlik işbirliğinin müzakere edildiğini ve stratejik eşit ikili ortaklık geliştirme niyetinin teyit edildiğini belirtti. Üçüncü çeyrekte Moskova veya Ankara'da tam kapsamlı ikili istişareler yapılmasını önerdi.

10.06.2024 18:15
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, güvenlik konseyleri düzeyinde Türkiye ile Rusya arasındaki temasları artırmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreterliği basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmede Şoygu, "Güvenlik konseyleri düzeyinde Rusya-Türkiye temaslarını artırmaya hazırım. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve uygun bir zamanda Rusya'ya ziyaretini beklediğim Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'na selamlarımı iletiyorum. (Bu yıl) üçüncü çeyrekte Moskova veya Ankara'da güvenlik konularında tam kapsamlı ikili istişareler yapılmasını öneriyorum." şeklinde konuştu.

Sekreterlikten yapılan açıklamada, Şoygu-Fidan görüşmesinde ikili ve çok taraflı formatlarda Rusya-Türkiye güvenlik işbirliğinin müzakere edildiği belirtilerek, "Uluslararası ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere stratejik eşit ikili ortaklık geliştirme niyeti teyit edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Türkiye ile temasları artırmaya hazır - Son Dakika

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