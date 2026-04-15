Rusya Harkiv'de Kontrolü Sağladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Voçanskiye Hutora yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, "Kuzey Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Voçanskiye Hutora yerleşim yeri üzerinde kontrolü sağladı." ifadesi kullanıldı.
