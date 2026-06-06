Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Şevçenko yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.
Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği aktarılan açıklamada, "Kuzey askeri grubu birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Şevçenko yerleşim yeri üzerinde kontrol sağlandı." ifadesi yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Rusya, Harkiv'deki Şevçenko'yu Ele Geçirdi - Son Dakika
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