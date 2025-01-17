Rusya, Harkiv ve Donetsk'te 8 Yerleşimi Ele Geçirdi - Son Dakika
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Rusya, Harkiv ve Donetsk'te 8 Yerleşimi Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, 11-17 Ocak tarihleri arasında Harkiv ve Donetsk'te 8 yerleşimi ele geçirdi.

17.01.2025 16:47
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Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'nın Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 11-17 Ocak tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgilere yer verildi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, bu saldırılarda Ukrayna'nın gaz, enerji ve askeri altyapı unsurları, mühimmat ve yakıt depoları, insansız hava araçları (İHA), insansız deniz araçları montaj ve depolama atölyeleri, Ukraynalı asker ve paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktaların vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, hafta içinde ABD yapımı 12 uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzesi ile 48 HIMARS füzesi, 8 Fırtına Gölgesi (Storm Shadow) seyir füzesi, Fransız yapımı 7 Hammer güdümlü bomba ve 747 İHA'nın Rus hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarıldı.

Son bir haftada Harkiv ve Donetsk bölgelerinde 8 yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Harkiv bölgesinin Kalinovo, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Ternı, Yantarnoye, Şevçenko, Pesçanoye, Ukrayinka, Slavyanka ve Neskuçnoye yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, aynı tarihlerde 49 Ukraynalı askerin esir alındığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 652 uçak, 283 helikopter, 40 bin 643 İHA, 590 hava savunma füze sistemi, 20 bin 650 tank ve zırhlı araç, 1510 çok namlulu roketatar, 20 bin 742 obüs ve havan topu ile 30 bin 433 özel askeri araç imha edildi."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, Harkiv ve Donetsk'te 8 Yerleşimi Ele Geçirdi - Son Dakika

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