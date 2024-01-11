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Rusya, Harkov'da S-300 füzeleriyle oteli hedef aldı: 11 yaralı - Son Dakika
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Rusya, Harkov'da S-300 füzeleriyle oteli hedef aldı: 11 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Harkov kentinde bir otele S-300 füzeleriyle düzenlediği saldırıda 11 kişi yaralandı. Harkov Bölge Valisi, saldırıda 2 S-300 füzesinin otelde bulunan 31 kişiye isabet ettiğini ve 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırı sonucunda otelde büyük hasar meydana gelirken, AA ekibinin de otelde bulunduğu ve bir muhabirin hafif kesiklerle çıktığı belirtildi.

Rusya, Harkov\'da S-300 füzeleriyle oteli hedef aldı: 11 yaralı
11.01.2024 - 20:26,  Güncelleme: 20:31
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- Rusya, Harkov'da S-300 füzeleriyle oteli hedef aldı: 11 yaralı

HARKOV - Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Harkov kentinde bir otele S-300 füzeleriyle düzenlediği saldırıda 11 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırıları devam ediyor. Harkov Bölge Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, Rusya'ya ait 2 S-300 füzesinin yerel saatle 22.30 sıralarında 31 kişinin bulunduğu bir otele isabet ettiğini, saldırıda 11 kişinin yaralandığını söyledi. Yaralılardan 9'unun hastaneye kaldırıldığını, 2'sinin ayakta tedavi edildiğini ifade den Sinegubov, 35 yaşındaki bir yaralının durumunun ise ağır olduğunu belirtti. Saldırı nedeniyle otelde büyük hasar oluşurken, park halindeki araçlar ise kullanılamaz hale geldi.

Harkov Emniyet Müdürü Volodimir Tymoshko, otelde bugüne kadar hiçbir askeri personelin kalmadığını ve bunun bilindiğini ifade ederek, oteli gazetecilerin kullandığını kaydetti.

AA ekibi de oteldeydi

Rus füzelerinin hedef aldığı otelde Anadolu Ajansı ekibinin de bulunduğu öğrenildi. AA muhabiri Davit Kachkachişvili ile foto muhabiri Özge Elif Kızıl'ın otelden kendi imkanlarıyla çıktığı, Kachkachişvili'nin ellerinde hafif kesikler oluştuğu belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Rusya, Harkov'da S-300 füzeleriyle oteli hedef aldı: 11 yaralı - Son Dakika
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