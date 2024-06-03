Rusya, İngiliz siyasi temsilcilere, uzmanlara ve gazetecilere giriş yasağı getirdi - Son Dakika
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Rusya, İngiliz siyasi temsilcilere, uzmanlara ve gazetecilere giriş yasağı getirdi

Rusya, İngiliz siyasi temsilcilere, uzmanlara ve gazetecilere giriş yasağı getirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Rusya'ya karşı izlediği kışkırtıcı ve düşmanca siyaset nedeniyle bazı İngiliz siyasi temsilci, uzman ve gazetecilerin ülkeye girişini yasakladığını duyurdu. Açıklamada, İngiltere'nin Ukrayna'ya destek sağlayarak savaşı sürdürme niyetinde olduğu belirtildi ve İngilizlerin Rusya'yı itibarsızlaştırma ve uluslararası alanda izole etme girişimlerine kararlılıkla tepki verileceği vurgulandı.

03.06.2024 17:21
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, bazı İngiliz siyasi temsilci, uzman ve gazetecilerin ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Rusya'ya karşı "kışkırtıcı" ve "düşmanca" siyaset izlediği, Ukrayna'ya destek sağlayarak savaşı sürdürme niyetinde olduğu bildirildi.

Buna karşılık İngiltere'den bazı siyasi temsilci, uzman ve gazetecilerin Rusya'ya girişine yasak getirildiği kaydedilen açıklamada, yaptırım uygulanan kişilerin sayısına yer verilmedi.

Açıklamada, "İngilizlerin, özel askeri operasyonu bağlamında Rusya'yı itibarsızlaştırma ve uluslararası alanda izole etme girişimlerine kararlı ve sert şekilde tepki vermeye devam edeceğiz. Londra'yı Ukrayna'ya askeri destek sağlamaktan vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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