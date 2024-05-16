Rusya, İngiltere'nin savunma ataşesini sınır dışı edecek - Son Dakika
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Rusya, İngiltere'nin savunma ataşesini sınır dışı edecek

Rusya, İngiltere\'nin savunma ataşesini sınır dışı edecek

Rusya, Londra'daki Rus savunma ataşesini sınır dışı etme kararı alan İngiltere'nin Moskova'daki savunma ataşesini sınır dışı edeceğini bildirdi. İngiltere'nin aldığı kararlar eleştirilirken, ilişkilere zarar verdiği vurgulandı. İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki savunma ataşesinin sınır dışı edileceği bilgisi verildi.

16.05.2024 18:47
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Rusya, Londra'daki Rus savunma ataşesini sınır dışı etme kararı alan İngiltere'nin Moskova'daki savunma ataşesini sınır dışı edeceğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği temsilcisinin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

İngiliz yetkililerin Rusya aleyhinde aldığı kararların eleştirildiği açıklamada, "İngiltere'nin, Londra'daki Rusya Büyükelçiliği Savunma Ataşesine yönelik aldıkları hasmane ve temelsiz karar nedeniyle temsilciye sert bir protesto notası verildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu adımların iki ülke arasındaki ilişkilere "onarılamaz zararlar" verdiği vurgulanarak, "Temsilciye, bu adımı belirgin bir Rus düşmanlığına sahip, siyasi amaçlı bir eylem olarak gördüğümüzü vurguladık." denildi.

Temsilciye, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki savunma ataşesinin sınır dışı edileceği bilgisinin de verildiği aktarılan açıklamada, "İngiliz tarafının 8 Mayıs'ta açıkladığı Rusya karşıtı düşmanca eylemlere tepkimiz bu adımla bitmeyecek. Sorunu tırmandırmayı başlatanlar, daha sonraki misilleme adımları konusunda bilgilendirilecek." ifadelerine yer verildi.

İngiltere Dışişleri, İçişleri ve Savunma bakanlıkları, 8 Mayıs'ta yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'nın kötü niyetli istihbarat faaliyetlerini gerekçe göstererek bu ülkenin savunma ataşesini sınır dışı edeceğini, Rusya bağlantılı bazı mülklerin diplomatik statüsünü kaldıracağını ve Rus diplomatik vizelerinin süresini sınırlayacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, İngiltere'nin savunma ataşesini sınır dışı edecek - Son Dakika

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