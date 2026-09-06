Rusya, Karadeniz'de Ukrayna'ya askeri yük taşıyan gemiyi İHA ile vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna ordusu için Batılı ülkelerin sağladığı askeri teknik malzemeleri taşıyan bir kuru yük gemisini insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduğunu açıkladı. Saldırının, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik operasyonları kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna ordusu için askeri yük taşıyan gemiyi vurduklarını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da askeri hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Gün içinde Karadeniz'de Batılı ülkelerin sağladığı askeri teknik malzemeleri taşıyan bir kuru yük gemisi insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA
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