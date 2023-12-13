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Rusya, Kiev'e füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
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Rusya, Kiev'e füze saldırısı düzenledi

Rusya'nın başkent Kiev'e balistik füzelerle ve Odessa bölgesine İHA'larla saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna topraklarına İHA'larla ve balistik füzelerle saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırı sonucunda evler, apartmanlar ve arabalar hasar gördü, 6'sı çocuk 51 kişi yaralandı.

Rusya, Kiev\'e füze saldırısı düzenledi
13.12.2023 - 10:21,  Güncelleme: 10:26
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Rusya'nın başkent Kiev'e balistik füzelerle ve Odessa bölgesine "Şahed" tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde Ukrayna topraklarına İHA'larla ve balistik füzelerle saldırı düzenlediği belirtildi.

"Şahed" tipi 10 İHA'nın tespit edildiği vurgulanan açıklamada, İHA'ların neredeyse tamamının Odessa bölgesinde vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Rusya'nın yerel saatle 03.00 sularında Kiev'e füze saldırısı düzenlediğine dikkat çekilerek, "Balistik yörüngede Kiev yönünde uçan 10 hedefin tamamı hava kuvvetlerinin uçaksavar birimlerince vuruldu." ifadesine yer verildi.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, düşürülen Rus füze parçalarının şehrin birkaç bölgesine düşmesi sonucunda evlerin, apartmanların, arabaların hasar gördüğünü, 6'sı çocuk 51 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kaynak: AA
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